نشرت صحيفة "الديلى ميل " دراسة جديدة تفيد بأن الفيروس الذي يسبب الإصابة بـ"كوفيد-19"، تطور بعد عدة مراحل، واندماج مجموعة من الفيروسات المختلفة ليظهروا بشكل واحد في فيروس كورونا
كما اثبتت بعض الصور أن نتوءات سطح فيروس كورونا مطابقة بنسبة 97% لنتوءات فيروس كورونا RaTG13 الذي تحمله الخفافيش، وبأستخدام المجهر الإلكتروني، قام بعض العلماء بالمقارنة بين فيروس كورونا، وفيروس RaTG13 المشابهه له.
وأكدوا إلى أن النتوءات التى تتواجد على الفيروس هي بروتينات، كما تتكون من أجزاء صغيرة من السكريات، وتستخدم من قبل الخلايا للتفاعل، كما أن كل الفيروسات التى تندرج تحت اسم كورونا لديها تشابه كبير فى تكوينها مع اختلاف البنية والشكل، وبعض التعديلات البسيطة.
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التعليقات على أمراض الخفافيش أشد خطورة من فيروس كورونا.. تفاصيل
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