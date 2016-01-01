بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كبدة بالردة

كبدة بالردة من الأطباق الشهية التى يعشق تناولها الكثير من الاشخاص نظرا لمذاقها اللذيذ و يحرص البعض على شرائها من المطاعم فى بعض الأحيان، لذا نقدم لكم طريقة عمل كبدة بالردة من مطبخ الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف.
مقادير كبدة بالردة:
كبدة فيليه
كمون
عصير ليمون
ثوم
ملح وفلفل
خل
ثوم بودرة
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