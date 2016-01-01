بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كبدة بالردة

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طريقة عمل كبدة بالردة

كبدة بالردة من الأطباق الشهية التى يعشق تناولها الكثير من الاشخاص نظرا لمذاقها اللذيذ و يحرص البعض على شرائها من المطاعم فى بعض الأحيان، لذا نقدم لكم طريقة عمل كبدة بالردة من مطبخ الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف.

مقادير كبدة بالردة:

كبدة فيليه
كمون
عصير ليمون
ثوم
ملح وفلفل
خل
ثوم بودرة

بصل بودرة
زيت
ردة خبز بلدي

-للتقديم
بقدونس

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طريقة تحضير كبدة بالردة
-تنقع الكبدة في عصير ليمون وخل وملح وفلفل وكمون وثوم فصوص، وثوم بودرة، وبصل بودرة، وكسبرة جافة.
-تغلف بالردة جيدًا ثم تقلى بالزيت.
-تقدم مع الخبز البلدي مزينة بالبقدونس.

المصدر: برنامج الشيف

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