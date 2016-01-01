بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كبدة بالردة



طريقة عمل كبدة بالردة طريقة عمل كبدة بالردة

كبدة بالردة من الأطباق الشهية التى يعشق تناولها الكثير من الاشخاص نظرا لمذاقها اللذيذ و يحرص البعض على شرائها من المطاعم فى بعض الأحيان، لذا نقدم لكم طريقة عمل كبدة بالردة من مطبخ الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف.



مقادير كبدة بالردة:



كبدة فيليه

كمون

عصير ليمون

ثوم

ملح وفلفل

خل

ثوم بودرة

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بصل بودرةزيتردة خبز بلدي-للتقديمبقدونساقرأ إيضا ..هناكل إيه النهارده.. كبدة مقلية بالمكرونة والحلو كب كيك الدوناتسطريقة تحضير كبدة بالردة-تنقع الكبدة في عصير ليمون وخل وملح وفلفل وكمون وثوم فصوص، وثوم بودرة، وبصل بودرة، وكسبرة جافة.-تغلف بالردة جيدًا ثم تقلى بالزيت.-تقدم مع الخبز البلدي مزينة بالبقدونس.