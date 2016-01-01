أسرار الشيف.. طريقة عمل شيش طاووق وبطاطس باللحمة المفرومة.. فيديو

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طريقة عمل شيش طاووق

يقدم موقع صدى البلد الإخباري برنامج أسرار الشيف، وذلك عبر صفحة الموقع الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب ويتم إذاعته كل خميس الساعة السادسة مساءً.

وفي الحلقة الثانية سيقدم الشيف جمعة حمور، مجموعة متنوعة ومختلفة من الأطعمة التي تناسب ميزانية البيت ولها أسرار عدة تناسب كل الأمهات المصرية.

وقدم الشيف جمعة حمور في هذه الحلقة طريقة عمل الشيش طاووق وبطاطس باللحمة المفرومة وسلطة التبولة، واليكم المكونات

مكونات الشيش طاووك :
صدور فراخ
فلفل اللوان
بصل
ملح
فلفل
زعتر
ليمون

ولمزيد من المعلومات إليكم فيديو الحلقة الثانية من برنامج أسرار الشيف ..

المصدر: elbalad

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