الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد لمدة أسبوع ذروتها الثلاثاء والأربعاء

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موجة حارة تضرب البلاد

تشهد الأحوال الجوية، اعتبارا من غدا السبت ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة محافظات الجمهورية، يصاحبه ارتفاع أيضا في معدلات الرطوبة، ليكون الطقس شديد الحرارة رطب خلال ساعات النهار لطيف ليلا.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، سيبدأ غدا، حيث تسجل درجات الحرارة على القاهرة 36 وعلى الصعيد 41 درجة، لتصل ذروة الموجة الحارة في يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، إلى 37 درجة على القاهرة والوجه البحري و 43 درجة على محافظات الصعيد.

ويكون الطقس خلال هذه الفترة حار رطب خلال ساعات النهار يصاحبه شبورة مائية صباحا، على محافظات الوجه البحري والقاهرة، والرياح تكون معتدلة.

ويبقى الطقس شديد الحرارة على محافظات الصعيد شمالا وجنوبا، وأيضا جنوب سيناء، يصاحبه ارتفاع في نسب الرطوبة والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس .

المصدر: elbalad

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