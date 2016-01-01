

"على قد الأيد".. 5 سيارات "مستعملة" موديل 2020 بسعر يبدأ من 112 ألف "على قد الأيد".. 5 سيارات "مستعملة" موديل 2020 بسعر يبدأ من 112 ألف

لجأ قطاع كبير من المستهلكين في السوق المصري إلى السيارات المستعملة كبديل رخيص يناسب مع إمكانياتهم المادية دون النظر إلى سنة الصنع أو الكماليات التي تمتاز بها.



وبالرغم من الارتفاعات غير المسبوقة بأسعار جميع السيارات وبخاصة المستوردة، يبقى هناك بعض السيارات التي تنتمي لعلامات تجارية عريقة يمكن اقتنائها بأسعار مناسبة، وذلك مقارنة بأسعار السيارات الجديدة.



ويرصد التقرير التالي أبرز 5 سيارات موديل 2020 متاحة للبيع في الأسواق الإلكترونية بسعر يبدأ من 112 ألف جنيه.

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ويمكن التعرف على السيارات الـ5 من خلال الصفحات التالية:سوزوكي ألتوتعمل ألتو بمحرك ثلاثي السلندرات سعة 800 سي سي بقوة 47 حصان ويرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.تتوفر سوزوكي ألتو هاتشباك الصغيرة في سوق المستعمل بمتوسط سعري يبلغ نحو 110 ألف جنيه.ويحدد السعر الشرائي للسيارة حالتها الفنية والكماليات المزودة بها وسنة الصنع، إضافة إلى حركة المبيعات في السوق.لادا جرانتاتعتمد لادا جرانتا على سواعد محرك رباعي السلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 85 حصان عند 5100 لفة في الدقيقة.تتوفر لادا جرانتا سيدان العائلية موديل 2020 الشكل القديم المزود بناقل حركة يدوي في سوق المستعمل بمتوسط أسعار 112 ألف جنيه.ويحدد السعر الشرائي للسيارة حالتها الفنية والكماليات المزودة بها وسنة الصنع، إضافة إلى حركة المبيعات في السوق.شيفروليه لانوستستمد السيارة طاقتها من محرك رباعي السلندرات سعة 1,5 لتر بقوة 86 حصان وناقل حركة يدوي من 5 سرعات.يأتي المتوسط السعري لسيارة شيفرولية لانوس سيدان 2020 بسوق المستعمل الإلكتروني 150 ألف جنيه.ويحدد السعر الشرائي للسيارة حالتها الفنية والكماليات المزودة بها وسنة الصنع، إضافة إلى حركة المبيعات في السوق.بى واي دي‬ F3بي واي دي F3 مزودة بمحرك رباعي السلندرات سعة 1.5 لتر بقوة 108 حصان وناقل حركة يدوي من 5 سرعات.تتوفر بي واي دي F3 سيدان العائلين في سوق المستعمل بمتوسط سعري يبلغ نحو 144 ألف جنيه.ويحدد السعر الشرائي للسيارة حالتها الفنية والكماليات المزودة بها وسنة الصنع، إضافة إلى حركة المبيعات في السوق.شيرى أريزو 5تعتمد أريزو 5 على محرك رباعي السلندرات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان وخيارين من نواقل الحركة، الأول يدوي من 5 سرعات والثاني أوتوماتيك من 7 سرعات.تتوفر شيري أريزو 5 سيدان في سوق المستعمل بمتوسط سعري يبلغ نحو 150 ألف جنيه.ويحدد السعر الشرائي للسيارة حالتها الفنية والكماليات المزودة بها وسنة الصنع، إضافة إلى حركة المبيعات في السوق.