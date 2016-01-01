تعرف على أهمية مقاعد الأطفال في السيارة

مقاعد الأطفال ليست من الرفاهيات أو نوع من الكماليات التي يتم توفيرها لطفلك، بل هي من أكثر الوسائل التي تحمي الأطفال من التعرض لأي خطر أثناء انتقالهم في السيارة.
وقدم خبراء هيئة اختبار السلع الألمانية عدد من النصائح الهامة التي يجب مراعاتها عند ركوب السيارة، تتعلق بتوفير مقعد خاص يتناسب مع عمر وطول الطفل.
نصح الخبراء الألمان بعدم اصطحاب الأطفال بالسيارة إلا في مقعد يناسب حجمه وعمره، مع مراعاة تغييره مع مرور الزمن.
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