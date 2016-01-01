

خبير مروري: السيارات الكهربائية في مصر تعامل معاملة البنزين خبير مروري: السيارات الكهربائية في مصر تعامل معاملة البنزين

قال اللواء مجدى الشاهد، الخبير المروري مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن المرور، إن مصر لم تصدر حتى الآن تشريعًا قانونًيا ينص على كيفية التعامل مع وترخيص السيارات الكهربائية ومثيلاتها.



وأوضح الشاهد في تصريح لـ"مصرواي" أن السيارات والدراجات الكهربائية "الموتسيكلات" فى مصر لا يوجد لها ترخيص، كون قانون المرور ينص على ضرورة وجود محرك وحدد طريقة تثبيته.



وأضاف أن الضريبة المقررة على المركبات تحدد بناءًا على السعة اللترية للمحرك، وهو ما تفتقده السيارات الكهربائية، إذ أن تلك السيارات تعمل وفقًا للجهد الكهربائي وليس السعة اللترية، وبالتالي لا يمكن تحديد الضريبة لها.



وعن كيفية تسيير السيارات والدراجات الكهربائية المتوفرة حاليًا، أفاد مساعد وزير الداخلية الأسبق أن الدولة إنطلاقًا من حرصها على المواطنين وتيسيرًا عليهم منحت لإدرارات المرور صلاحية إصدار لوحات وتراخيص وفقًا للائحة التنفيذية الحالية، لحين الانتهاء من وضع الضوابط اللازمة لترخيصها بشكل دائم.

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وشدد الشاهد على ضرورة إسراع الدولة بسن تشريع أو إجراء تعديل على "قانون المرور" لإتاحة ترخيص السيارات الكهربائية الجديدة، ذلك تفاديًا لأية مشاكل في المستقبل القريب وللحفاظ على فرصة نجاح تلك المركبات بالسوق المصري.كان خالد سعد أمين رابطة مصنعي السيارات، أكد إن السيارات الكهربائية تواجه عدد من المعوقات تحول دون انتشارها في السوق المحلي حاليًا، مشيرًا إلى افتقار المستهلك للمعلومات الكافية عن هذه النوعية من السيارات.وأضاف سعد في تصريح سابق لـ"مصراوي" أن عدم وجود تشريع بقانون المرور يخص السيارات الكهربائية يعد واحدًا من أكبر التحديات، موضحًا أن استخراج الترخيص يستغرق وقتا طويلا للغاية لذا فإن السيارات الكهربائية الموجودة بمصر قليلة للغاية ولا تتعدى 250 سيارة.يشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام، أعلنت قبل أيام عن بعض التفاصيل المتعلقة بأول سيارة كهربائية صناعة مصرية والتي من المتوقع أن تدخل مرحلة الإنتاج في أواخر 2021.وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، في بيان إن السيارة الجديدة وهي E70 السيدان العائلية، ستكون نتاج تعاون مشترك بين شركتي النصر للسيارات ومجموعة دونج فونج الصينية.ولفت توفيق إلى أن شركة النصر للسيارات ستعمل على إنتاج نحو 25 ألف وحدة سنويًا، ومن المتوقع أن يبلغ سعرها الشرائي نحو 300 ألف جنيه.