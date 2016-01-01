

ينتقل عبر الهواء.. «الصحة العالمية» تُعدل إرشادات «كورونا» ينتقل عبر الهواء.. «الصحة العالمية» تُعدل إرشادات «كورونا»

بدأت منظمة الصحة العالمية في تعديل إرشاداتها تجاه كورونا بعد اعترافها، أمس، بـ«ظهور أدلة» على انتشار الفيروس من خلال الهواء، وذلك بعدما طالب علماء الهيئة العالمية تحديث إرشاداتها بشأن كيفية انتقال الفيروس. وفى رسالة مفتوحة للمنظمة، نُشرت في مجلة الأمراض المعدية السريرية، حدد 239 عالما في 32 دولة الأدلة التي يقولون إنها تُظهر أن جزيئات الفيروس العائمة يمكن أن تصيب الأشخاص الذين يتنفسونها من خلال الهواء، نظرًا لأن هذه الجسيمات صغيرة، فإنها يمكن أن تستمر في الهواء. وقالت المديرة التقنية لمنظمة الصحة العالمية للوقاية من العدوى ومكافحتها، إنه لا يمكن استبعاد احتمال انتقال الفيروس بالهواء في الأماكن العامة، خاصة في ظروف محددة للغاية، والأماكن المزدحمة والمغلقة وذات التهوية الضعيفة التي تم وصفها، ومع ذلك يجب جمع الأدلة وتفسيرها، ونواصل دعم ذلك. وستنشر ملخصًا حول طرق انتقال الفيروس في الأيام المقبلة، لا يشمل ذلك الإبعاد الجسدى فحسب، بل يتضمن أيضًا استخدام الأقنعة.