نصائح لحماية بشرتك من «الشيخوخة المبكرة»

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نصائح لحماية بشرتك من «الشيخوخة المبكرة»

المحافظة على بشرتك من مظاهر الشيخوخة المبكرة والحفاظ على شبابها لأطول فترة ممكنة ليس بالمهمة الصعبة، حيث تظهر التجاعيد على البشرة مع التقدم في العمر خصوصاً في الوجه والرقبة، وهناك أسباب أخرى تُساعد على ظهورها منها سوء التغذية، واستخدام مستحضرات غير ملائمة للبشرة، ولتجنب ظهور التجاعيد يجب اتباع طرق معينة للحفاظ عليها، وسنقدم هنا عدة «ماسكات» للوقاية من التجاعيد.

1- ماسك ماء الورد: يدخل ماء الورد في عدة خلطات الخاصة بالبشرة لما له من أثر في تنشيط الدورة الدموية، وتقليل انتفاخات العينين، فنخلط ملعقة كبيرة من ماء الورد مع نصف ملعقة من عصير الليمون وقطرات من الجليسرين، ثمّ نوزعه على الوجه والرقبة.

2- ماسك البيض: نخلط بياض بيضة مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون، ثمّ ندهن الوجه والرقبة بالماسك، وندعه لمدّة خمس عشرة دقيقة، ثمّ نغسله بالماء البارد، ونُكرر هذا الماسك يوماً بعد يوم.
3- ماسك صفار البيض: المكونات: صفار البيض، معلقة من العسل، معلقتين زيت اللوز الحلو.
الطريقة: مزج الخليط حتي يصبح متجانسا ووضع الخليط على البشرة ويفضل وضعه في المساء وتركه ساعة على الوجه ومن ثم فرك الماسك ثم غسل الوجه بالماء الدافئ ووضع الكريم المرطب الخاص بكم ووضح الماسك يوميا.
4- ماسك الموز: المكونات: حبة من الموز، ملعقة صغيرة من ماء الورد، ملععلقة صغيرة من العسل، ملعقة صغيرة من الزبادي.
الطريقة: نخلط المكونات لنحصل على خليط متجانس ومن ثم نغسل وجهنا لتنضيفه من أي شوائب ومن ثم نضع الماسك على الوجه ونتركه لمدة عشرين دقيقة ثم نغسل الوجه بالماء البارد.

المصدر: المصرى اليوم

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