

حظك اليوم| توقعات الأبراج 10 يوليو 2020 حظك اليوم| توقعات الأبراج 10 يوليو 2020

تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، «حظك اليوم وتوقعات الأبراج»، لكثير من الأشخاص الذين اعتادوا متابعة الأبراج الفلكية، ومعرفة حظهم بشكل يومي:



الحمل من 21/3 إلى 20/4



مهنيا: ينصحك الفلك بحفظ الأسرار.. كن متحفظا ولا تعلن عن خططك وتجنب الأضواء.

قد يعجبك أيضا...

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل اليوم نحو العزلة والتأمل وترى الأمور بصورة أوضح.الثور من 21/4 إلى 21/5مهنيا: القمر في منزل المشروعات يساعدك على الوصول لأهدافك ويدعمك زملاء مخلصون.اجتماعيا وعاطفيا: تعدك الأفلاك بفترة أفضل وقد تشغلك صداقات ولقاءات مفيدة تسعى إليها.الجوزاء من 22/5 إلى 21/6مهنيا: القمر معاكس في منزل العمل وعليك أن تكون موضوعيا في مناقشة من يعارضك الرأي.عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط.. تستطيع أن تحسن التصرف وتتواصل بشكل جيد.السرطان من 22/6 إلى 22/7مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ وتربطك بعملك اليوم علاقة عاطفية وتعمل بإخلاص وتحقق مكاسب.عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي قد يدفعك للتخطيط لسفر أو رحلة وتُقبل على الآخرين بحماس كبير.الأسد من 23/7 إلى 22/8عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط تبدو اليوم متفائلا والفرصة سانحة لتقترب ممن تحب.مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يعدك بيوم مناسب للتفكير في مشروعات مستقبلية وتخطط لها جيدا.العذراء من 23/8 إلى 22/9عاطفيا: إذا كنت متزوجا كن مستعدا للاجتهاد كي تحقق تكاملا مع شريك حياتك.مهنيا وماليا: تنصحك الأفلاك أن تحترس في خطواتك المهنية وخاصة في الأمور القانونية.الميزان من 23/9 إلى 22/10صحيا ومهنيا: القمر يقترن مع نبتون في منزل الصحة ويساعدك ذلك أن تهتم بصحتك وسلامتك وتنظم جهودك وتوظفها جيدا.عاطفيا واجتماعيا: فينوس بمنزل الحظ تمدك بالطاقة العاطفية وتبدو أكثر ميلا للانفتاح اجتماعيا.العقرب من 23/10 إلى 22/11مهنيا واجتماعيا: تعدك الأفلاك ببداية صفحة جديدة أو تتخذ اتجاها جديدا تحلم به.عاطفيا: القمر في منزل الحب يعدك اليوم بالحب والسعادة وتبدو واثقا من نفسك.القوس من 23/11 إلى 21/12مهنيا وعائليا: اليوم تميل للعناد.. حاول ألا ترفض الاستماع لوجهات نظر المخلصين.عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تعيش في الحاضر وأن تستمتع به وأن تنسى آلام الأمس.الجدي من 22/12 إلى 20/1عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم للتعامل بود وحب فتزداد جاذبيتك.مهنيا: تبدو اليوم ملهما بالأفكار اللامعة وتتمتع بمخيلة لا تنضب.الدلو من 21/1 إلى 19/2مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني.. ادرس أفكارك وقراراتك بعناية واحرص على الدقة.عاطفيا واجتماعيا: فينوس بمنزل الحب تعدك بالتوافق مع من تحب، والمريخ يفتح أمامك آفاقا جديدة وتستمع لوجهات نظر عديدة، فقط تأنفي أقوالك.الحوت من 20/2 إلى 20/3عاطفيا واجتماعيا: القمر يقترن مع نبتون في برجك ويدفعك للانطلاق والحركة وتستقبل يومك بقدرة على التواصل رائعة.مهنيا: القمر يتناغم مع الشمس ويمنحك اليوم طاقة أخاذة ويعدك بوقت رائع للإنجاز.