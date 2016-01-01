عشان تجدد حيويتك.. 6 نصائح للشعور بالنشاط من بداية يوم العمل حتى نهايته

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عشان تجدد حيويتك.. 6 نصائح للشعور بالنشاط من بداية يوم العمل حتى نهايته

قد تشعر بالتعب والإرهاق بعد ساعات طويلة من الجلوس أمام الكمبيوتر أثناء العمل من المنزل، لذلك أشار تقرير منشور بموقع "herworld"، إلى نصائح يجب اتباعها لإعادة شحن الجسم بالنشاط والحيوية من جديد باقى اليوم، مثل تناول الأطعمة صحية وممارسة تمارين رياضية وغيرها.



تناول أطعمة صحية
ينصح بتناول أطعمة تحتوي على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية، والتى تساعد على الشعور بالطاقة والحيوية، طوال اليوم، مثل الموز والسلمون والسبانخ واللوز والبيض والأفوكادو.

ممارسة التمارين الرياضية
ينصح بممارسة التمارين الرياضية، لمدة 20 دقيقة ثلاث مرات في الأسبوع، مما يساعد في تقليل الشعور بالتعب، سواء فى المنزل أو بإحدى منتزهات القريبة من المنزل.

الاعتماد على الضوء الطبيعى
يفضل الاعتماد على الضوء الطبيعي والذى يساعد على الشعور باليقظة طوال اليوم، لذلك يفضل وضع المكتب بالقرب من النافذة.

الحصول على قسط من الراحة
ينصح بالحصول على قسط من الراحة لمدة 30 دقيقة فى منتصف يوم العمل وتغيير وضع الجسم سواء بالتمدد أو شرب الماء أو تنفس الهواء النقي، مما يساعد على شحن الطاقة والشعور بالحيوية.

النوم مبكراً

يساعد النوم المبكر لمدة 8 ساعات يومياً على الشعور بالنشاط والحيوية، والتركيز طوال اليوم، وأثناء العمل، ومن ناحية أخرى يؤثر النوم المبكر بشكل إيجابى على صحة الإنسان.

الحفاظ على رطوبة الجسم
يساعد ترطيب الجسم على تحسين عملية الهضم وتنظيم الشهية، لذلك ينصح بالإفراط فى شرب الماء، طوال اليوم، والتى تساعد على ترطيب الجسم والحفاظ على صحة البشرة، كما ينصح بتجنب المشروبات التى تحتوى على نسبة عالية من السكر، والتى تعتبر من المشروبات غير صحية، والتى تساعد على زيادة السمنة، والشعور بالخمول أو النعاس طوال اليوم، مما يساعد على عدم التركيز أثناء العمل .

المصدر: اليوم السابع

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