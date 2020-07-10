

أسعار الدواجن اليوم.. 22 جنيه من المزرعة..والمجمدة 35 جنيهاً أسعار الدواجن اليوم.. 22 جنيه من المزرعة..والمجمدة 35 جنيهاً

استقرت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 10-7-2020، حيث سجل سعر الكيلو 22 جنيهاً من المزرعة كما استقر سعر البيض، وذلك حسبما أكدت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة.





وأكد سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الاتفاق الذى تم بين وزارة الزراعة والمنتجين من أجل تخفيض أسعار الجديد لتتراوح بين 4 - 4.5 جنيها الواحد سيساهم في انخفاض أسعار الدواجن خلال الأشهر المقبلة.



وعن أسعار اليوم، قال "السيد"، في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن اسعار الدواجن البيضاء استقرت عند 22 - 23 جنيها للكيلو من المزرعة، على أن يصل سعرها للمستهلك بين 25 - 27 جنيها للكيلو.







وأضاف "السيد"، أن أسعار الدواجن البلدي 27 جنيها للكيلو من المزرعة، وسعرها إلى 30-32 جنيها للكيلو بالنسبة للمستهلك، فيما بلغت أسعار الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا سعر الكيلو 35 جنيها للمستهلك، وووصل سعر البيض 28 جنيها للكرتونة في المزرعة، ويصل سعرها المستهلك بين 33 - 35 جنيها للكرتونة.





والجدير بالذكر أن اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أكد أن الأوضاع الاستثنائية التي ترتبت على إجراءات احتواء فيروس كورونا المستجد لعبت دورا في تراجع معدلات الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية "الضخم" ليصل إلى 107.5 نقطة لشهر يونيو الماضي، ويسجل انخفاضاً بلغ -0.1% مقارنة بشهر مايو 2020.



وقال اللواء خيرت بركات في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الدولة وأجهزتها المختلفة يحسب لها سرعة التحرك لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية اللازمة للمواطنين من السلع والمنتجات خلال جائحة كورونا وحتى الآن، وهو ما جعل المواطنين يشعرون بتوافر المعروض بما يكفى لاحتياجاتهم.





وأضاف اللواء خيرت بركات، أن الفترة الماضية شهدت تراجعا ملحوظا في حجم الطلب على السلع وبالتالي أصبح هناك زيادة في حجم المعروض قياسا بالطلب، مما يفسر تراجع التضخم في شهر يونيو الماضي، مشيرا إلى اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات ساهمت في خفض التضخم في يونيو الماضي.