استقرت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم الجمعة 10 يوليو 2020، وذلك بعد تراجعها في ختام تعاملات أمس بقيمة تراوحت بين 3 جنيهات و4 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.
يأتي ذلك بعد كسر عيار الذهب 21 حاجز ال800 جنيه دون المصنعية وذلك للمرة الأولى في تاريخ أسعار الذهب المحلية بمصر، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية الذهب حيث سجل سعر الأوقية 1812 دولار.
وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على ماذا حدث لأسعار الذهب في مصر اليوم 10 يوليو؟
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق