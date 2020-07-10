تستعرض «بوابة أخبار اليوم»، أسعار وأنواع المانجو، في سوق العبور للجملة، اليوم الجمعة 10 يوليو 2020، وذلك تيسيرا على القراء لمعرفة أسعار السلع قبل الذهاب إلى الأسواق وذلك مع بدء موسمها.
سجلت المانجو العويس 30 جنيهًا للكيلو، وسجل كيلو المانجو الزبدية ما بين 8 و12 جنيهًا، أما المانجو البلدي سجلت مابين 5 و10 جنيهات، والمانجو التيمور سجلت 25 جنيها، والمانجو الفص بـ45 جنيها، والمانجو الفونس سجلت 25 جنيها للكيلو، والمانجو الهندي 20 جنيها.
وسجلت مانجو دبشة مابين 9 و 15 جنيها للكيلو، ومانجو صديقة سجلت مابين 14، و20 جنيها للكيلو، والمانجو السكري سجلت ما بين 12 و 18 جنيها للكيلو، ومانجو جولك سجلت 13 إلى 17 جنيها، والمانجو السنارة ما بين 9 و 15 جنيها.
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التعليقات على أسعار المانجو بسوق العبور الجمعة 10يوليو.. والصديقة بـ 14 جنيها
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