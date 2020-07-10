

استقرار أسعار العملات اليوم الجمعة 10-7-2020 استقرار أسعار العملات اليوم الجمعة 10-7-2020

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 10-7-2020 ، أمام الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:











سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى في بعض البنوك العاملة فى مصر، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وسجل 15.96 جنيه للشراء، 16.06 جنيه للبيع.

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