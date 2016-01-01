مغلق من 20 سنة.. الكاف يعلن موقفه النهائي من أزمة الزمالك ولقب نادي القرن

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كشف سامسون ادامو مدير المسابقات في الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف " عن موقف الاتحاد النهائي بشأن مطالبة نادي الزمالك لـ لقب نادي القرن خلال الفترة الحالية.



وأكد ادامو في تصريحات صحفية أن ملف نادي القرن تم غلقه منذ 20 عاما منذ حصول الاهلي عليها عام 2001، مشددا أنه من الصعب مناقشة الأمر إلا في حال تلقي شكوى رسمية من الزمالك.



وأضاف أن الكاف لا علاقه له بـ تسجيل الزمالك لـ لقب نادي القرن في وزارة التموين حيث أنه لا تربطه أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بوزارة التموين حيث أن الكاف يتعامل فقط مع الجهات الرياضية في مصر.

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وطالب المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك النادى الأهلى بإزالة كافة اللافتات التى تحمل اسم النادى الأهلى ومكتوب عليها نادى القرن.وقال مرتضى إنه قام بتسجيل العلامة التجارية لنادى الزمالك فى وزارة التجارة والتموين وهى علامة مسجلة باسم الزمالك ولا يمكن للأهلى تسجيل تلك العلامة مستقبلا.