تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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قرعة ربع نهائي ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

سحبت اليوم الجمعة، في مدينة نيون السويسرية، قرعة ربع نهائي ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجرى سحب القرعة على الرغم من عدم استكمال بعض مباريات دور الـ16، نظرا لتأجيلها منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ولم يتأهل حتى الآن إلى ربع نهائي البطولة القارية، سوى أربعة أندية وهي، أتلانتا الإيطالي، ولايبزيغ الألماني، وأتلتيكو مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، فيما تتبقى أربع مباريات في إياب ثمن النهائي: يوفنتوس الإيطالي وليون الفرنسي (0-1 ذهابا)، برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي (1-1)، مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني (2-1)، وبايرن ميونيخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي (3-0).

وفيما يلي نتيجة قرعة ربع النهائي:

1- مانشستر سيتي أو ريال مدريد # يوفنتوس أو ليون

2- لايبزيج # أتلتيكو مدريد

3- نابولي أو برشلونة # تشيلسي أو بايرن ميونخ
4- أتالانتا # باريس سان جيرمان

قرعة نصف النهائي

الفائز من المباراة (1) × الفائز من المباراة (3)

الفائز من المباراة (2) × الفائز من المباراة (4)

وتستكمل مباريات الدور ثمن النهائي في السابع والثامن من شهر أغسطس المقبل، على أن تستضيف مديينة لشبونة البرتغالية، مباريات الدور ربع النهائي بين 12 و15 أغسطس، ونصف النهائي في 18 و19 منه، والمباراة النهائية في 23 منه.

وتقرر إقامة مباريات الدور ربع النهائي ونصف النهائي للنسخة الحالية من مباراة واحدة بدلا من مباراتي ذهاب وإياب.

المصدر: RT

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