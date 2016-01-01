تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا

سحبت اليوم الجمعة، في مدينة نيون السويسرية، قرعة ربع نهائي ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وجرى سحب القرعة على الرغم من عدم استكمال بعض مباريات دور الـ16، نظرا لتأجيلها منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
ولم يتأهل حتى الآن إلى ربع نهائي البطولة القارية، سوى أربعة أندية وهي، أتلانتا الإيطالي، ولايبزيغ الألماني، وأتلتيكو مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، فيما تتبقى أربع مباريات في إياب ثمن النهائي: يوفنتوس الإيطالي وليون الفرنسي (0-1 ذهابا)، برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي (1-1)، مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني (2-1)، وبايرن ميونيخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي (3-0).
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