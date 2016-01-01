في الصيف.. كيف يدوم العطر لفترة أطول

معظم الناس يحبون العطور ، ولديهم القليل من العطور المفضلة التي يملؤها من وقت لآخر. لكنهم يشكون أيضًا عندما يفقد العطر قوته ، خاصة في الحرارة الشديدة ، أو حتى خلاف ذلك. يمكن أن يحدث ذلك لعدة أسباب ، أحدها جودة العطر. ولكن بخلاف ذلك ، قد يكون ذلك بسبب عدم ارتدائه بشكل صحيح ، أو تطبيقه على النحو الأمثل.
على هذا النحو ، إليك بعض الاختراقات السهلة والمثيرة للاهتمام. استخدمها لجعل ارتداء العطور تجربة ممتعة.
* يرفض معظم الناس العطر عندما يشعرون أنه لا ينبعث منه رائحة كافية. لكنهم يخطئون عندما يفركون السائل على معصمهم بدلًا من رميه. يجب وضع القليل من العطر على الرسغ ثم شمه لفهمه وتقديره. في المرة القادمة ، حاول القيام بذلك وستشعر بالفرق.
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