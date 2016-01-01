في الصيف.. كيف يدوم العطر لفترة أطول

آخر الأخبارالأسرة والطفل › في الصيف.. كيف يدوم العطر لفترة أطول

صورة الخبر: في الصيف.. كيف يدوم العطر لفترة أطول
في الصيف.. كيف يدوم العطر لفترة أطول


معظم الناس يحبون العطور ، ولديهم القليل من العطور المفضلة التي يملؤها من وقت لآخر. لكنهم يشكون أيضًا عندما يفقد العطر قوته ، خاصة في الحرارة الشديدة ، أو حتى خلاف ذلك. يمكن أن يحدث ذلك لعدة أسباب ، أحدها جودة العطر. ولكن بخلاف ذلك ، قد يكون ذلك بسبب عدم ارتدائه بشكل صحيح ، أو تطبيقه على النحو الأمثل.

على هذا النحو ، إليك بعض الاختراقات السهلة والمثيرة للاهتمام. استخدمها لجعل ارتداء العطور تجربة ممتعة.

* يرفض معظم الناس العطر عندما يشعرون أنه لا ينبعث منه رائحة كافية. لكنهم يخطئون عندما يفركون السائل على معصمهم بدلًا من رميه. يجب وضع القليل من العطر على الرسغ ثم شمه لفهمه وتقديره. في المرة القادمة ، حاول القيام بذلك وستشعر بالفرق.

* بالإضافة إلى ذلك ، قبل الرش ، ضعي القليل من الفازلين على البشرة للاستمتاع بأقصى قدر من الفوائد.

* اعرف دائما متى يتم الرش. من الناحية المثالية ، يجب عليك القيام بذلك مباشرة بعد خروجك من الحمام. قبل ارتداء ملابس العمل ، رش العطر على الرسغ ومنطقة الرقبة واستمتع بالرائحة.

* يمكنك أيضًا استخدام البخاخات غير الكحولية على الشعر. ولكن ، بدلًا من وضع العطر مباشرة على الشعر ، قم برش القليل منه على فرشاة الشعر ، ثم استخدمه لتنظيف أقفالك وفك تشابكها برفق. ستكون تجربة دائمة ، وستكون جيدًا للذهاب لبقية اليوم.

العناية بالشعر
* إذا كنت تغادر المنزل ولكنك لا تريد أن تحمل الزجاجة معك ، فقم برشها على قطعة قطن ، أو كرة قطنية ثم قم بتخزينها في كيس صغير. احمل الحقيبة في حقيبتك ، أو حقيبتك ، وكلما شعرت برغبة في إجراء لمسة سريعة ، أخرج محتوياتها وضعها على الرقبة وبالقرب من الترقوة.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على في الصيف.. كيف يدوم العطر لفترة أطول

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
17645

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager