قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية ، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وجبة صحية للاطفال اعتبارًا من الشهر السادس، تحتوى على فيتامين B / A / C / K / B6الحديد / المنغنيز / البوتاسيوم/ الكالسيوم / المغنيسيوم .
اقرأ أيضًا: ماذا يصيبك أولا.. أنشطة يومية تقودك إلى خطر الضرر بفيروس كورونا
المكونات :
1 ملعقة كبيرة هريس الجزر المسلوق
1 ملعقة كبيرة هريس البطاطا المسلوقة
2 قطع بروكلي صغيرة
2 ملعقة صغيرة سيريلاك
القليل من الماء الساخن
حضروا السيريلاك وأضيفوا له الخضار المذكورة..
و ضعوهم في الخلاط حتى يهرس البروكلي ويخلط بشكل جيد مع المكونات..
وإذا وجدتم أن الوجبة سميكة أضيفوا لها القليل من الماء.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على وجبة صحية للأطفال من الشهر السادس
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق