

وجبة صحية للأطفال من الشهر السادس وجبة صحية للأطفال من الشهر السادس



قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية ، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وجبة صحية للاطفال اعتبارًا من الشهر السادس، تحتوى على فيتامين B / A / C / K / B6الحديد / المنغنيز / البوتاسيوم/ الكالسيوم / المغنيسيوم .



اقرأ أيضًا: ماذا يصيبك أولا.. أنشطة يومية تقودك إلى خطر الضرر بفيروس كورونا



المكونات :

1 ملعقة كبيرة هريس الجزر المسلوق

1 ملعقة كبيرة هريس البطاطا المسلوقة

2 قطع بروكلي صغيرة

2 ملعقة صغيرة سيريلاك

القليل من الماء الساخن

حضروا السيريلاك وأضيفوا له الخضار المذكورة..

و ضعوهم في الخلاط حتى يهرس البروكلي ويخلط بشكل جيد مع المكونات..

وإذا وجدتم أن الوجبة سميكة أضيفوا لها القليل من الماء.

