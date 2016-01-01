وجبة صحية للأطفال من الشهر السادس

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وجبة صحية للأطفال من الشهر السادس


قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية ، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وجبة صحية للاطفال اعتبارًا من الشهر السادس، تحتوى على فيتامين B / A / C / K / B6الحديد / المنغنيز / البوتاسيوم/ الكالسيوم / المغنيسيوم .

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المكونات :
1 ملعقة كبيرة هريس الجزر المسلوق
1 ملعقة كبيرة هريس البطاطا المسلوقة
2 قطع بروكلي صغيرة
2 ملعقة صغيرة سيريلاك
القليل من الماء الساخن
حضروا السيريلاك وأضيفوا له الخضار المذكورة..
و ضعوهم في الخلاط حتى يهرس البروكلي ويخلط بشكل جيد مع المكونات..
وإذا وجدتم أن الوجبة سميكة أضيفوا لها القليل من الماء.

المصدر: elbalad

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