أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، الاشتباه في موظف عمل سابقا لدى المكتب الإعلامي للمستشارة، أنغيلا ميركل، بالتجسس لصالح مصر.
ونقلت وسائل إعلام ألمانية عدة عن تقرير لهيئة حماية الدستور، التي تنفذ مهام الاستخبارات الداخلية، أن الشرطة "اتخذت إجراءات تنفيذية" بحق هذا الشخص عام 2019 بعد الكشف عن أنه "عمل على مدار سنوات لصالح هيئة استخباراتية مصرية"، ولا يزال التحقيق في هذه القضية مستمرا.
وتابع تقرير: "تفيد دلائل أن أجهزة مصرية تحاول جذب مواطنين يعيشون في ألمانيا لأغراض استخباراتية".
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التعليقات على الشرطة الألمانية تشتبه في موظف سابق بمكتب ميركل بالتجسس لصالح مصر
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