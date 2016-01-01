الشرطة الألمانية تشتبه في موظف سابق بمكتب ميركل بالتجسس لصالح مصر

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صورة الخبر: ميركل
ميركل

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، الاشتباه في موظف عمل سابقا لدى المكتب الإعلامي للمستشارة، أنغيلا ميركل، بالتجسس لصالح مصر.

ونقلت وسائل إعلام ألمانية عدة عن تقرير لهيئة حماية الدستور، التي تنفذ مهام الاستخبارات الداخلية، أن الشرطة "اتخذت إجراءات تنفيذية" بحق هذا الشخص عام 2019 بعد الكشف عن أنه "عمل على مدار سنوات لصالح هيئة استخباراتية مصرية"، ولا يزال التحقيق في هذه القضية مستمرا.

وتابع تقرير: "تفيد دلائل أن أجهزة مصرية تحاول جذب مواطنين يعيشون في ألمانيا لأغراض استخباراتية".

وقالت هيئة حماية الدستور إنه يعمل في ألمانيا جهازان سريان مصريان هما جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الوطني، مضيفة أنهما يهدفان إلى "جمع معلومات عن المعارضين الذين يعيشون في ألمانيا، مثل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين".

وردا على استفسار من صحيفة "بيلد"، أكد النائب العام إجراء تحقيقات للاشتباه في أنشطة استخباراتية، إلا أنه من غير الواضح حتى الآن نوعية المعلومات التي نقلها "الجاسوس" المشتبه به.

من جانبها قالت صحيفة "دي فيلت" الألمانية إنه من الوارد أن يكون الموظف المذكور قد جمع بيانات عن صحفيين مصريين لصالح الحكومة المصرية.

المصدر: وكالات

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