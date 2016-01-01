وسائل إعلام إيرانية: سماع دوي انفجار غرب العاصمة طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الخميس، بسماع دوي انفجار غرب العاصمة طهران.
وذكرت وكالة "مهر" و"وكالة أنباء التلفزيون الإيراني" أنه تم سماع دوي انفجار من ناحية بلدة کرمدرة قرب مدينة كرج في إقليم البرز وبلدة القدس غرب طهران، وأدى الحادث الذي لم يتم تحديد سببه بعد إلى انقطاع التيار الكهربائي.
وشهدت إيران خلال الأيام الماضية سلسلة تفجيرات هزت عدة مواقع بينها منشأة نطنز النووية.
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