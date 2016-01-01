رجل داعش الأول في الفلبين.. أنباء عن مقتل الإرهابي حجان سوادجان

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صورة الخبر: جماعة أبو سياف الإرهابية في الفلبين
جماعة أبو سياف الإرهابية في الفلبين

ذكرت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها، أن هناك أنباء عن مقتل حجان سوادجان أحد قادة جماعة أبو سياف الإرهابية في الفلبين.

ووفقًا لـ"العربية"، يعتبر حجان سوادجان، رجل تنظيم داعش الأول في الفلبين، حسب تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية له.

وأشارت إلى أن سوادجان تعاون مع تنظيم داعش لتنفيذ عمليات إرهابية في الفلبين.

ولفتت إلى أن الجيش الفلبيني لم يؤكد حتى الآن مقتل حجان سوادجان.

المصدر: alarabiya

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