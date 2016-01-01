بـ 5 مكونات .. طريقة عمل كيكة السويسرول

كيكة السويسرول
يحتاج مطبخك دائما للتجديد والتنوع في الوصفات لذلك سنقدم لكي طريقة عمل السويسرول بطريقة سهلة واقتصادية لاطفالك وتناسب ميزانية البيت.
مقادير عمل السويسرول
1 كوب دقيق
كوب الا ربع سكر
ملعقة بيكنج بودر
3 بيض
مربى
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طريقة تحضير السويسرول
- يتم وضع البيض والسكر وخلطهم جيدآ في إناء ثم إضافة ال دقيق والبيكنج بودر.
- تحضير صينية مدهونة جيداً بالسمن ومرشوش القليل من الدقيق .
- وضع الخليط السابق فى الصينية ووضعها فى الفرن حتى تمام النضج
- قلب على ورق فويل أو ورقة زبده وعليها سكر بودره ثم تلف رول.
- تترك حتى تبرد ثم تفرد مره أخرى ويتم حشوها بالمربى ثم تلف رول مره أخرى وتوضع بالثلاجة.
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