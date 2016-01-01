بـ 5 مكونات .. طريقة عمل كيكة السويسرول

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صورة الخبر: كيكة السويسرول
كيكة السويسرول

يحتاج مطبخك دائما للتجديد والتنوع في الوصفات لذلك سنقدم لكي طريقة عمل السويسرول بطريقة سهلة واقتصادية لاطفالك وتناسب ميزانية البيت.

مقادير عمل السويسرول

1 كوب دقيق
كوب الا ربع سكر
ملعقة بيكنج بودر
3 بيض
مربى

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طريقة تحضير السويسرول

- يتم وضع البيض والسكر وخلطهم جيدآ في إناء ثم إضافة ال دقيق والبيكنج بودر.
- تحضير صينية مدهونة جيداً بالسمن ومرشوش القليل من الدقيق .

- وضع الخليط السابق فى الصينية ووضعها فى الفرن حتى تمام النضج

- قلب على ورق فويل أو ورقة زبده وعليها سكر بودره ثم تلف رول.

- تترك حتى تبرد ثم تفرد مره أخرى ويتم حشوها بالمربى ثم تلف رول مره أخرى وتوضع بالثلاجة.

المصدر: elbalad

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