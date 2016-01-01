غني بمضادات الأكسدة ويقوي المناعة.. طبيب ينصح بشرب العصير الأخضر المخفوق

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صورة الخبر: العصير الأخضر المخفوق
العصير الأخضر المخفوق

نصح الدكتور صيدلي باهر السعيد، بتناول المشروب الأخضر السحري لتقوية المناعة وتنظيف الجسم من السموم، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا.

مكونات المشروب الأخضر للمناعة

وأوضح باهر السعيد خلال لقائه في برنامج انبوكس المذاع على قناة صدى البلد ، مكونات المشروب الأخضر للمناعة وهي :

ورق سبانخ طازجة

ثمرة خيار

ثمرة موز

3 ملاعق عسل نحل
نصف كوب حليب

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وأوضح باهر السعيد أن هذا الخليط غني بنسبة هائلة من مضادات الأكسدة ، ويعتبر ديتوكس طبيعي لتنظيف الجسم من الفضلات والسموم ، ويفضل تناوله كل يومين.

المصدر: elbalad

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