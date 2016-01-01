نصح الدكتور صيدلي باهر السعيد، بتناول المشروب الأخضر السحري لتقوية المناعة وتنظيف الجسم من السموم، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا.
مكونات المشروب الأخضر للمناعة
وأوضح باهر السعيد خلال لقائه في برنامج انبوكس المذاع على قناة صدى البلد ، مكونات المشروب الأخضر للمناعة وهي :
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التعليقات على غني بمضادات الأكسدة ويقوي المناعة.. طبيب ينصح بشرب العصير الأخضر المخفوق
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