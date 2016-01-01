غني بمضادات الأكسدة ويقوي المناعة.. طبيب ينصح بشرب العصير الأخضر المخفوق



العصير الأخضر المخفوق العصير الأخضر المخفوق

نصح الدكتور صيدلي باهر السعيد، بتناول المشروب الأخضر السحري لتقوية المناعة وتنظيف الجسم من السموم، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا.



مكونات المشروب الأخضر للمناعة



وأوضح باهر السعيد خلال لقائه في برنامج انبوكس المذاع على قناة صدى البلد ، مكونات المشروب الأخضر للمناعة وهي :

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ورق سبانخ طازجةثمرة خيارثمرة موز3 ملاعق عسل نحلنصف كوب حليباقرأ أيضا3 مراحل .. مكونات جهاز المناعة وطريقة مواجهة الأمراضوأوضح باهر السعيد أن هذا الخليط غني بنسبة هائلة من مضادات الأكسدة ، ويعتبر ديتوكس طبيعي لتنظيف الجسم من الفضلات والسموم ، ويفضل تناوله كل يومين.