خلال شهر.. طريقة غير متوقعة لاستخدام القرع فى التخلص من الوزن الزائد

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فوائد القرع


الأكل الصحيح وممارسة الرياضة هما قاعدتان أساسيتان لـ فقدان الوزن، وفي حال تجنب أي واحد منهما لن تتمكن من التخلص من الكيلوجرامات والحصول على الشكل الذى تريده، ولكن هناك بعض النصائح والحيل الصغيرة التي يمكن أن تسرع فقدان الوزن، وأحد هذه الأشياء هو العصائر الطبيعية، والمشروبات التى تساعد على حرق الدهون بشكل سريع.

ومن بين هذه المنتجات القرع الذي يساعد تناوله في تحسين عملية الهضم والمساعدة على إنقاص الوزن بفعالية، وذلك نظرًا لقلة الألياف ومحتوى الماء العالي فيه، كما أنه مصدر غني بالألياف القابلة للذوبان، مما يقلل من عملية الهضم ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول من الزمن.

كما يمكن إعداد القرع كعصير مفيد للصحة، وذلك بتقشير جلد الفاكهة ثم تقطيعها إلى قطع صغيرة، ولا تنسى إزالة جميع بذور الفاكهة.

أضف شرائح صغيرة من القرع في الخلاط واخلط حتى تصبح ناعمة.
خذ قطعة قماش قطنية نظيفة وصفي الخليط لفصل اللب والعصير.
يمكنك إضافة القليل من عصير الليمون و / أو 2-3 أوراق نعناع في العصير للحصول على نكهة.
اشرب هذا العصير كل صباح على معدة فارغة للحصول على نتائج فعالة

المصدر: elbalad

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