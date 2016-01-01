تخزين اللحم من أكثر الأمور التي تفضل النساء فعلها بشكل مستمر ، فعادة ما تقوم بعض النساء بشراء اللحم و الدجاج والأسماك وتخزينها في الفريزر ، لكن قد تتفاجئين بفساد اللحم بعد تخزينه ، ويمكنك اكتشاف ذلك من خلال بعض العلامات التي قد تجدينها على قطع اللحم .
موقع brightside قدم 3 علامات تساعدك في اكتشاف اللحم الفاسد قبل طهيه وهي :
ملمس اللحم:
يكون اللحم الأحمر الفاسد لزجًا عند لمسه، تخلصي منه إذا شعرت بطبقة لزجة عليه، فهذا يعني في الغالب أن البكتيريا بدأت تتكاثر.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على انتبهي لها.. 3 علامات تكشف اللحم الفاسد
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق