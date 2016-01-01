

انتبهي لها.. 3 علامات تكشف اللحم الفاسد انتبهي لها.. 3 علامات تكشف اللحم الفاسد



تخزين اللحم من أكثر الأمور التي تفضل النساء فعلها بشكل مستمر ، فعادة ما تقوم بعض النساء بشراء اللحم و الدجاج والأسماك وتخزينها في الفريزر ، لكن قد تتفاجئين بفساد اللحم بعد تخزينه ، ويمكنك اكتشاف ذلك من خلال بعض العلامات التي قد تجدينها على قطع اللحم .



موقع brightside قدم 3 علامات تساعدك في اكتشاف اللحم الفاسد قبل طهيه وهي :



ملمس اللحم:

يكون اللحم الأحمر الفاسد لزجًا عند لمسه، تخلصي منه إذا شعرت بطبقة لزجة عليه، فهذا يعني في الغالب أن البكتيريا بدأت تتكاثر.

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رائحة اللحم:إذا بدت رائحة اللحم "زنخة" فهو بذلك أصبح فاسدًا، فاللحم الأحمر الفاسد تظهر به رائحة كريهة مميزة، لذا عليكِ التخلص منه على الفور بمجرد أن تشعري بهذه الرائحة.تحوله للون الأخضر:بمجرد أن تلاحظي تغييرا في لون اللحم الأحمر ليصبح مائلًا إلى اللون الأخضر، فهذه إشارة واضحة على فساد هذا اللحم ، فلا يكون اللحم الذي تحول للون الأخضر أو البني المخضر صالحًا فهو إشارة إلى تعفنه.