انتبهي لها.. 3 علامات تكشف اللحم الفاسد

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انتبهي لها.. 3 علامات تكشف اللحم الفاسد


تخزين اللحم من أكثر الأمور التي تفضل النساء فعلها بشكل مستمر ، فعادة ما تقوم بعض النساء بشراء اللحم و الدجاج والأسماك وتخزينها في الفريزر ، لكن قد تتفاجئين بفساد اللحم بعد تخزينه ، ويمكنك اكتشاف ذلك من خلال بعض العلامات التي قد تجدينها على قطع اللحم .

موقع brightside قدم 3 علامات تساعدك في اكتشاف اللحم الفاسد قبل طهيه وهي :

ملمس اللحم:
يكون اللحم الأحمر الفاسد لزجًا عند لمسه، تخلصي منه إذا شعرت بطبقة لزجة عليه، فهذا يعني في الغالب أن البكتيريا بدأت تتكاثر.

رائحة اللحم:
إذا بدت رائحة اللحم "زنخة" فهو بذلك أصبح فاسدًا، فاللحم الأحمر الفاسد تظهر به رائحة كريهة مميزة، لذا عليكِ التخلص منه على الفور بمجرد أن تشعري بهذه الرائحة.

تحوله للون الأخضر:
بمجرد أن تلاحظي تغييرا في لون اللحم الأحمر ليصبح مائلًا إلى اللون الأخضر، فهذه إشارة واضحة على فساد هذا اللحم ، فلا يكون اللحم الذي تحول للون الأخضر أو البني المخضر صالحًا فهو إشارة إلى تعفنه.

المصدر: موقع brightside

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