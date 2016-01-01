ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الحلبة قبل النوم؟

آخر الأخبارالصحة والجمال › ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الحلبة قبل النوم؟

صورة الخبر: كوب من الحلبة
كوب من الحلبة

تحتوي الحلبة على العديد من الفوائد الصحية التى تحسن من صحة الجسم بشكل فعال، يمكن للأشخاص الذين يعانون من مشكلة الحموضة أن يحاولوا تناول بذور الحلبة في معدة فارغة في الصباح، تناول ملعقة صغيرة من بذور الحلبة المنقوعة كل صباح في الصباح لتخفيف مشكلة الحموضة.

وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أهم فوائد تناول الحلبة بشكل يومي.

اقرأ أيضًا | أهمها علاج الغدة الدرقية.. فوائد غير متوقعة لـ اليوجا على الصحة

تعمل بذور الحلبة المنقوعة في تنظيم مستويات السكر في الدم، يمكن للمرء أيضًا الحصول على ماء الحلبة للتحكم في مستوى السكر في الدم، يمكنك أيضًا تجربة أن تنبت بذور الحلبة حيث تحتوي على 30 إلى 40 بالمائة من العناصر الغذائية أكثر من بذور الحلبة المنقوعة.

تساعد بذور الحلبة المنقوعة على إبعاد الحموضة ، مما يؤدي بدوره إلى تعزيز الهضم الجيد.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم بالتأكيد محاولة نقع بذور الحلبة لحل المشكلة، حتى بذور الحلبة المنقوعة يمكن أن تساعد كثيرًا في خفض الكوليسترول.

المصدر: موقع "boldsky"

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الحلبة قبل النوم؟

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
72753

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager