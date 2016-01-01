تحتوي الحلبة على العديد من الفوائد الصحية التى تحسن من صحة الجسم بشكل فعال، يمكن للأشخاص الذين يعانون من مشكلة الحموضة أن يحاولوا تناول بذور الحلبة في معدة فارغة في الصباح، تناول ملعقة صغيرة من بذور الحلبة المنقوعة كل صباح في الصباح لتخفيف مشكلة الحموضة.
وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أهم فوائد تناول الحلبة بشكل يومي.
اقرأ أيضًا | أهمها علاج الغدة الدرقية.. فوائد غير متوقعة لـ اليوجا على الصحة
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الحلبة قبل النوم؟
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق