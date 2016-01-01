آمن ولذيذ.. طريقة عمل آيس كريم الشوكولاتة

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آيس كريم الشوكولاتة


اذا كنتي من محبي الاكلات الصيفية المختلفة تعلمي طريقة عمل آيس كريم الشوكولاتة

المقادير
- سكر : ثلاث أرباع الكوب
- حليب : كوب
- ملح : ربع ملعقة صغيرة
- بودرة الكاكاو : 2 ملعقة كبيرة
- صفار البيض : 3 حبات (مخفوق)
- الشوكولاتة : 6 غم (مفرومة)
- كريمة : 2 كوب (سائلة وكثيفة)
- الفانيليا : ملعقة صغيرة

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الطريقة
1. اخلطي السكر والحليب والملح والكاكاو البودرة في قدر على نار متوسطة مع التحريك حتى يبدأ بالغليان.
2. ضعي صفار البيض في وعاء عميق.
3. أضيفي نصف كوب من خليط الحليب والسكر لصفار البيض وقلبي ثم أعيدي المزيج للقدر لباقي كمية الحليب والسكر.
4. حركي المزيج على نار منخفضة حتى يصبح سميكًا.
5. أضيفي الشوكولاتة المفرومة والفانيلا وأطفئي النار وحركي حتى تتجانس المكونات.
6. أخرجي الوعاء من الثلاجة وأضيفي الكريمة واخفقي بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج ناعمًا ومتجانسًا.
7. ضعي الوعاء في الفريزر لمدة ليلة كاملة قبل التقديم.

المصدر: elbalad

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