

ما هي أسباب احتباس السوائل في الجسم وكيفية علاجه ما هي أسباب احتباس السوائل في الجسم وكيفية علاجه

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية؛ اسباب احتباس السوائل فى الجسم وكيفية علاجه.



أسباب احتباس السوائل في الجسم

1- جاذبية الأرض: الوقوف لفترة طويلة يؤدي إلى تراكم السوائل في أسفل الساق

2- الطقس الحار

3- ارتفاع حرارة الجسم

4- الحروق

5- الدورة الشهرية

6- الحمل

7- انقطاع الطمث

8- وسائل منع الحمل التي تحتوي على الأستروجين

9-نقص غذائي :



- نقص في البروتيين المتواجد في اللحوم والأسماك, والمكسرات, والبقوليات والحليب ومشتقاته

- نقص في فيتامين (thiamine ( B1 الموجود في الحليب, والمكسرات, والبيض والبقوليات

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10- الأدوية مثلًا التي تعالج ارتفاع ضغط الدم أو الـ corticosteroids او الاستروجينات وبعض العلاجات الكيماوية. وبعض أدوية مرض السكري.11- سوء التغذية والتجويع المستمر12- الافراط في تناول ملح الطعام13- أسباب طبية: أمراض الكلى, الرئة, الكبد, الغدة, القلب، التهاب المفاصل, أو رد الفعل على حساسية.معالجة احتباس الماء...العلاج الغذائي:- اتباع حمية منخفضة في الملح- تناول الطعام الغني بالبوتاسيوم مثل الفاكهة والخضار- شرب الكثير من المياه.- تخفيف الشاي, القهوة- الامتناع عن شرب الكحول- تناول الطعام الغني بالفيتامين D والكالسيوم- تناول الطعام الغني بـ: Vitamin B6- ممارسة الرياضة بانتظام و وضع القدمين على مستوى عال لتخفيف الورم خلال النهار- علاج السبب باشراف الطبيب