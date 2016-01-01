فيديوجراف.. التفاصيل الكاملة لإزالة فيلا أبناء محافظ سابق في البحر الأحمر

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ازالة فيلا محافظ سابق


نفذ مجلس مدينة الغردقة، برئاسة اللواء عاطف وجدى، رئيس مدينة الغردقة، حملة إزالة مكبرة لـ 50 حالة تعدٍ على أملاك الدولة، ومخالفات بناء، وكان من بينهم إزالة لسور فيلتين مملوكتين لأبناء محافظ سابق للبحر الأحمر.

أشار اللواء عاطف وجدى إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتشديد رئيس الحكومة على تنفيذ إزالة المبانى المخالفة، والتعديات على أملاك الدولة، مشددًا على أن حجم التعديات كان كبيرًا جدًا خلال السنوات الماضية، وأصبح أمرا غير طبيعى مؤكدا انه لم يتراجع عن اي قرار ازالة وانه لم يلتفت الي اسماء الشخصيات المشهورة صاحبة المباني المخالفة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول ازالة سور فيلتين لابناء محافظ البحر الاحمر السابق من خلال الفيديوجراف التالي.

المصدر: elbalad

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