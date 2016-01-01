قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، إن المرء الذى يظهر إنه يدافع عن الحق بالسب والشتم، فإنه معلول النية، لأن الحق لا يحتاج إلى ذلك، لافتا إلى أن الحق لا يحتاج إلى استحلال العرض.
وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "من تجده يسب ويشتم فى قضية ما ويدعى إنه يدافع عن الحق فهو لا يفعل هذا، لأن الحق لا يحتاج قلة الأدب، وهذا يعتبر من حظوظ النفس والبغي".
وقال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن كل مرء عليه الانشغال بنفسه حتى يعلم مقدار نعمة الله عليه، وفى حال انشغاله بالناس، سينتقص من قدر النعمة التى بين يديه.
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التعليقات على عبدالمعز: من يدافع عن الحق بالسب والشتم "معلول النية".. فيديو
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