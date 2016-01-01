هل يجوز الاشتراك في الأضحية؟.. أمين الفتوى: يجوز بشرط

هل يجوز الاشتراك في الأضحية؟.. ورد سؤال للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
قال وسام خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار إنه يجوز الاشتراك في الأضحية بشرطين: الأول: أن تكون الذبيحة من جنس الإبل أو البقر، ولا يجوز الاشتراك في الشياه.
وأضاف الإفتاء، أن الشرط الثاني، أن البدنة أو البقرة تجزئ عن سبعة بشرط ألا يقل نصيب كل مشترك عن سبع الذبيحة، ويجوز أن تتعدد نيات السبعة، ويجوز أن يتشارك المسلم مع غير المسلم فيها، ولكل منهم نيته.
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