قال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن هناك حالة من الارتياح سادت بين الطلاب في امتحان الاستاتيكا اليوم.
وأضاف خليل، في المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل امتحان الاستاتيكا اليوم، ضمن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، أن الأسئلة جاءت سهلة وفي مستوى الطالب المتوسط والمتميز كانت له أسهل.
ووجه رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، رسالة للطلاب قال فيها: أبنائنا الطلاب اعتمدوا على الله في امتحاناتكم والاعتماد على المواقع المضللة بات سرابًا.
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التعليقات على اعتمدوا على الله لا على المواقع المضللة.. رسالة الأزهر لطلاب الشهادة الثانوية
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