اعتمدوا على الله لا على المواقع المضللة.. رسالة الأزهر لطلاب الشهادة الثانوية

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صورة الخبر: رسالة الأزهر لطلاب الشهادة الثانوية
رسالة الأزهر لطلاب الشهادة الثانوية

قال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن هناك حالة من الارتياح سادت بين الطلاب في امتحان الاستاتيكا اليوم.

وأضاف خليل، في المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل امتحان الاستاتيكا اليوم، ضمن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، أن الأسئلة جاءت سهلة وفي مستوى الطالب المتوسط والمتميز كانت له أسهل.

ووجه رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، رسالة للطلاب قال فيها: أبنائنا الطلاب اعتمدوا على الله في امتحاناتكم والاعتماد على المواقع المضللة بات سرابًا.

وأشار إلى أنه تقدم للامتحان اليوم حوالي 40 ألف طالب، منوها إلى أنه من إيجابيات اليوم وجود التزام كبير من الطلاب بالإجراءات الوقائية والتعليمات داخل اللجان.

وأوضح، أنه تم رصد عدد من حالات الإخلال بنظام سير الامتحانات، وتم رصد 3 حالات غش إلكتروني و8 حالات غش ورقي، كما تم قبول عذر 4 أعضاء لظروفهم الصحية، وتم الغاء ندب رئيس لجنة وسبعة من أعضاء اللجان على مستوى الجمهورية.

المصدر: elbalad

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