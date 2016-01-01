تعليم بورسعيد تنفى وجود إصابات كورونا بين العاملين

نفى الدكتور نبوى باهى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد جملة وتفصيلا ما يثار على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن وجود إشتباه أو إصابات بفيروس كورونا المستجد أو حالات مخالطة بين صفوف العاملين بديوان المديرية وذلك من خلال التنسيق اليومى مع مديرية الشئون الصحية والسكان وقطاع الطب الوقائى بالمحافظة للتأكد من ظهور أى حالات إيجابية أو إشتباه من عدمه بين العاملين القائمين على رأس عملهم حتى الآن.
واشار مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد إلى التزام المؤسسات التعليمية بالمحافظة بتنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم ٧١٩ لسنة ٢٠٢٠ و إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اليومية بهدف الحفاظ على صحة العاملين والمتعاملين داخلها للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.
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