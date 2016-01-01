فنون جميلة حلوان تعلن 5 إجراءات وقائية خلال فترة الامتحانات

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صورة الخبر: كلية الفنون الجميلة
كلية الفنون الجميلة


بدأت كلية الفنون الجميلة التابعة لجامعة حلوان بالزمالك الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الثانى للفرق النهائية وسط اجراءات احترازية وفقا لتعليمات وزارة التعليم العالى و البحث العلمى ووزارة الصحة ،حفاظا على صحة وسلامة العاملين و الطلاب .

حيث قامت الكلية بعمل حملات تعقيم مستمرة للقاعات والمكاتب والمدرجات استعداد لامتحانات الفرق النهائية وللحفاظ على سلامة العاملين و الطلاب بالجامعة .

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و أعلنت الكلية ايضا عن الإجراءات الاحترازية التى ستطبق ايام الامتحانات و هى :

1 - عمل قياس درجة الحرارة على الباب الرئيسي للكلية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والجهاز الإداري حتى الزائرين للكلية ايام الامتحانات

2- منع دخول اى فرد للكلية بدون ارتداء الكمامة الواقية

3- عمل لوحات إرشادية وسيناريو لحركة الطلاب منذ وصولهم إلى البوابة الرئيسية وحتى دخولهم إلى اللجان
4- مراعاة التباعد بين الطلاب لتأدية الامتحان بسلام والخروج من الكلية

5- تعقيم لجميع القاعات والمدرجات قبل وبعد انعقاد الامتحانات

وذالك وفقا لتعليمات و توجيهات الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، يتم متابعة تنفيذ هذه الاجرائات الاحترازية من قبل كل من الدكتور احمد فؤاد هنو عميد كلية الفنون الجميلة و الدكتور اشرف رضا وكيل الكلية لشئؤن خدمة المجتمع .

المصدر: elbalad

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