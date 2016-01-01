فنون جميلة حلوان تعلن 5 إجراءات وقائية خلال فترة الامتحانات



كلية الفنون الجميلة كلية الفنون الجميلة



بدأت كلية الفنون الجميلة التابعة لجامعة حلوان بالزمالك الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الثانى للفرق النهائية وسط اجراءات احترازية وفقا لتعليمات وزارة التعليم العالى و البحث العلمى ووزارة الصحة ،حفاظا على صحة وسلامة العاملين و الطلاب .



حيث قامت الكلية بعمل حملات تعقيم مستمرة للقاعات والمكاتب والمدرجات استعداد لامتحانات الفرق النهائية وللحفاظ على سلامة العاملين و الطلاب بالجامعة .



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و أعلنت الكلية ايضا عن الإجراءات الاحترازية التى ستطبق ايام الامتحانات و هى :1 - عمل قياس درجة الحرارة على الباب الرئيسي للكلية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والجهاز الإداري حتى الزائرين للكلية ايام الامتحانات2- منع دخول اى فرد للكلية بدون ارتداء الكمامة الواقية3- عمل لوحات إرشادية وسيناريو لحركة الطلاب منذ وصولهم إلى البوابة الرئيسية وحتى دخولهم إلى اللجان4- مراعاة التباعد بين الطلاب لتأدية الامتحان بسلام والخروج من الكلية5- تعقيم لجميع القاعات والمدرجات قبل وبعد انعقاد الامتحاناتوذالك وفقا لتعليمات و توجيهات الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، يتم متابعة تنفيذ هذه الاجرائات الاحترازية من قبل كل من الدكتور احمد فؤاد هنو عميد كلية الفنون الجميلة و الدكتور اشرف رضا وكيل الكلية لشئؤن خدمة المجتمع .