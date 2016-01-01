طارق شوقي يتحدث عن ما حققته مصر في التعليم أثناء وباء كورونا بندوة إلكترونية للبنك الدولي



طارق شوقي طارق شوقي



يشارك الان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، في ندوة ينظمها البنك الدولي وجامعة هارفارد و OECD عن التعليم في مصر .



ويتحدث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خلال هذه الندوة عن الدروس المستفادة من مصر أثناء وباء الكوفيد 19 ، تطبيق التقنيات الرقمية لاستخدام التعلم والتقييم عن بعد



ويمكن لمن يهمه الامر متابعة هذه الندوة على الهواء عبر هذا الرابط:

قد يعجبك أيضا...

https://youtu.be/RxeuaarijuEوعلى هامش هذه الندوة المنعقدة إلكترونيا عبر الفيديوكونفرانس قال وزير التربية والتعليم : الجميع يسأل هنا عن بداية العام الدراسي الجديد ، و نحب أن نطمئنهم فنحن نعمل علي خطة جديدة تحتوي لتحديد كافة المواعيد الخاصة بالعام الدراسي الجديد ، و كيفية تواجد الطلاب في المدارس و المسافات التي يجب ان يتم فرضها بين كل طالب واخر .وأكد وزير التربية والتعليم أنه بالنسبة لمقترح ان يأتي الطلاب إلى المدارس يومين فقط أسبوعيا ثم يستكملون دراستهم باقي ايام الاسبوع اونلاين عبر الانترنت ، هو مقترح غير عادل لان ليس كل الطلاب يملكون الامكانيات التي تتيح لهم الدخول على الانترنت مثل طلاب المرحلة الثانوية الذين اصبح لديهم تابلت.وخلال الندوة ايضا تمت الاشارة إلى أن وزارة التعليم والتعليم الفني في مصر قد تحركت بسرعة قياسية في بداية وباء COVID-19 لتسريع خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإتاحة الوصول إلى بنك المعرفة عبر الإنترنت.حيث تم التأكيد على أن مصر استفادت من البنية التحتية التكنولوجية القائمة ، واتخذت تدابير للتعجيل باستخدام حلول تكنولوجيا التعليم للوصول إلى جميع الطلاب في المنزل ، فتم تقديم المحتوى الرقمي حسب الصف والموضوع من خلال بنك المعرفة المصري على الإنترنت لجميع الطلاب ؛ كما تم إنشاء منصة رقمية جديدة للفصول الدراسية الافتراضية؛ وقنوات تعليمية .