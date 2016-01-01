عودة سائحي رحلات جنوب سيناء والبحر الأحمر إلى بلادهم دون أى إصابات بكورونا

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سائحي رحلات جنوب سيناء والبحر الأحمر

بدأت الرحلات السياحية التي وصلت الي محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر من أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا، في العودة الي بلادها بعد قضائهم أسبوعا علي شواطئ مصر الخلابة واستمتاعهم بجوها الدافئ والمشمس.



وأشاد السائحون بالإجراءات الاحترازية المقررة وضوابط السلامة الصحية المطبقة بالفنادق في مدينتي شرم الشيخ والغردقة التي لم تؤثر سلبا علي استمتاعهم بوقتهم و بالمناظر الخلابة بهذه المدن.

كما أشادوا بالتزام الجميع بالضوابط التي أرسلتها مصر الي كل دول العالم عن طريق بعثاتهم الدبلوماسية وكبري منظمي الرحلات والشركات السياحية.

وأوضح تامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء أن المجموعات السياحية بدأت بالمغادرة الي بلادهم دون أية إصابة سواء بين المغادرين أو الموجودين حاليا بمصر ولم يغادروا بعد وما زالوا يستمتعون بقضاء عطلتهم علي شواطئ مصر الخلابة.

وحرص الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار اليوم الخميس أثناء زيارته بمدينة شرم الشيخ لتفقد بعض الفنادق، علي مقابلة السائحين المتواجدين علي الشواطئ واطمئن علي مدي الالتزام بتطبيق الاجراءات الوقائية من تباعد وغيرها من ضوابط السلامة الصحية.

وأكد السائحون للوزير أنهم قضوا وقتا ممتعا بمدينة شرم الشيخ وكانوا في أمان، لافتين إلى أن مصر بجوها الدافئ وأماكنها المفتوحة والضوابط المقررة من الوزارة توفر مناخ صحي مثالي لرحلاتهم السياحية.
وأشاروا إلى أنهم سيخبرون اصدقائهم وزملائهم عند عودتهم الي بلادهم عن مدي التزام الفنادق بضوابط السلامة الصحية التي أعلنتها مصر، وينصحوهم بالذهاب الى مصر في رحلات سياحية.

المصدر: elbalad

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