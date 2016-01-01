في بيان رسمي.. الكاف يحسم مصير تصفيات أمم أفريقيا وكأس العالم

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف عن مصير الجولات الأربع المتبقية من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقبلة، بالإضافة إلى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وذكر الكاف من خلال خطاب رسمي إلى الاتحادات الأهلية: "لن يتم المساس باسم بطولة أمم أفريقيا كما سيتم دراسة المواعيد مع الدولة المستضيفة وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، لكن سيتم ارسال جدول الجولات المتبقية في التصفيات قريبًا إلى الاتحادات الأهلية".
جدير بالذكر أنه متبقي 4 جولات للمنتخبات المشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة الكاميرون.
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