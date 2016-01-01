في بيان رسمي.. الكاف يحسم مصير تصفيات أمم أفريقيا وكأس العالم

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صورة الخبر: الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف عن مصير الجولات الأربع المتبقية من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقبلة، بالإضافة إلى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وذكر الكاف من خلال خطاب رسمي إلى الاتحادات الأهلية: "لن يتم المساس باسم بطولة أمم أفريقيا كما سيتم دراسة المواعيد مع الدولة المستضيفة وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، لكن سيتم ارسال جدول الجولات المتبقية في التصفيات قريبًا إلى الاتحادات الأهلية".

جدير بالذكر أنه متبقي 4 جولات للمنتخبات المشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة الكاميرون.

وأكد الكاف في سياق آخر، في بيانه الصادر منذ قليل، إقرار الوقت الإضافي وركلات الترجيح في نصف نهائي ونهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك بالرجاء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، سبتمبر المقبل، فيما يواجه الأهلي الوداد المغربي في نصف النهائي.

المصدر: elbalad

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