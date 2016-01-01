شاهد.. أول صور لـ طاهر محمد طاهر بـ "فانلة" الأهلي

آخر الأخباراخبار الرياضة › شاهد.. أول صور لـ طاهر محمد طاهر بـ "فانلة" الأهلي

صورة الخبر: طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الاهلي، عن توقيع طاهر محمد طاهر، مهاجم المقاولون العرب، للأهلي لمدة خمس سنوات قادمة، بعد موافقة ناديه وإنهاء الإجراءات اللازمة.

وأكد مدير التعاقدات سعادة اللاعب بارتداء الفانلة الحمراء وإيجابيته الواضحة في عملية التفاوض، وتنازل عن ٣ ملايين جنيه من مستحقاته المالية لنادي المقاولون العرب، لتحقيق رغبته باللعب للأهلي، وهذا شيء يُحسب له.

وأضاف أن العلاقات الوطيدة مع المقاولون العرب كان لها دور كبير في إتمام الصفقة، خاصة بعد اللقاءات الطيبة التي جرت بين محمود الخطيب، رئيس النادي، والمهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، والتي جرى خلالها الاتفاق على كافة الأمور.

كان الخطيب، حرص علي زيارة نادي المقاولون العرب وعقد جلسة مع المهندس محسن صلاح لإنهاء كل الأمور.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على شاهد.. أول صور لـ طاهر محمد طاهر بـ "فانلة" الأهلي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
46521

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager