رسميا .. تحديد ملاعب دور الـ16 بـ دوري أبطال أوروبا من اليويفا



دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إقامة مباريات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على الملاعب المحلية للفريق المستضيف.



ورفض الاتحاد الأوروبي فكرة إقامة المباريات على أرض محايدة لتحقيق مبدأ التكافؤ بين الفرق.



كما قرر إقامة المباريات في دور ربع النهائي ونصف النهائي من لقاء واحد فقط .

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وحسم كل من باريس سان جيرمان "فرنسا" ، لايبزيج "المانيا" ، ، اتليتكو مدريد "اسبانيا" ، اتلانتا "إيطاليا" التأهل الي ربع نهائي المسابقة .وتتبقي 4 مباريات في دور الـ16 من البطولة حيث يلتقي فريق بايرن ميونخ وتشيلسي ، كما يلتقي مانشستر سيتي ضد ريال مدريد ، وبرشلونة ضد نابولى ، يوفنتوس ضد ليون علي ان تقام المباريات يومي 7 و8 اغسطس المقبل.في حين تقام مباريات دور ربع نهائي البطولة خلال الفترة من 12 اغسطس وحتي 15 من نفس الشهر علي ان تقام مباريات نصف النهائي يومي 18 و19 اغسطس والنهائي يوم 23 من نفس الشهر .وتُلعب مباريات الدوري الاوروبي "اليوروبا ليج" في المانيا خلال نفس الشهر علي ان تكون مباراة النهائي يوم 21 اغسطس ونصف النهائي 16و17 اغسطس وربع النهائي 10 و 11 من نفس الشهر.