قالت صحيفة "المال" المصرية إن هيئة قناة السويس تجهز بيانا صحفيا مدعوما بالأرقام والإحصائيات، حول ما تردد الأسبوع الجاري، عن منافسة ممر الجنوب الشمال الإيراني لقناة السويس.
وأكدت مصادر مطلعة للصحيفة أن هيئة قناة السويس تتابع ذلك الملف منذ عام 2000، وقت أن وقعت الهند وروسيا وإيران الاتفاق المشترك للبدء في إنشاء مسار متعدد الوسائط.
وكانت منظمة منطقة "جابهار" الحرة الإيرانية، قد أعلنت أن الربط التجاري بين مومباي وهامبورغ وبطرسبورغ، سيتم عبر آستراخان وأنزلي وجابهار ونافا شيفا بالهند، بدلا من قناة السويس المصرية.
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التعليقات على وسائل إعلام مصرية تعلن عن تحركات في مصر بعد إعلان إيران عن ممر بديل لقناة السويس
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