

أوبر تنتقل لخدمة القوارب في نهر التايمز بدلًا من السيارات أوبر تنتقل لخدمة القوارب في نهر التايمز بدلًا من السيارات

ربما فقدت أوبر ترخيصها لتشغيل المركبات في شوارع لندن، لكن هذا لا يمنع الشركة من تقديم خدمة القوارب.







ذكرت صحيفة الجارديان أن خدمة ركاب Thames Clipper سيتم تغيير علامتها التجارية قريبًا إلى Uber Boat، وستكون قابلة للحجز من خلال تطبيق Uber، وكجزء من الصفقة، ستشتري أوبر حقوق التسمية لقوارب ونهر أرصفة نهر التايمز العشرين من بوتني إلى وولويتش.

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وفقًا لـ The Guardian، سيتمكن مستخدموأوبر من حجز رحلة نهر عبر التطبيق واللوحة باستخدام رمز QR على هواتفهم، وستظل القوارب جزءًا من نظام النقل العام في أويستر في لندن وستظل تعمل وفقًا لجدول زمني محدد.في النهاية، قد يتمكن المستخدمون من حجز رحلة كاملة، حيث تنتظرهم سيارة على الرصيف حتى يتمكنوا من إنهاء المرحلة الأخيرة من رحلتهم.ومن المتوقع أن يتم إطلاق الشراكة في وقت لاحق من هذا الصيف، ولبدء ذلك، ستكون صفقة لمدة ثلاث سنوات، في العام الماضي، استخدم 4.3 مليون مسافر الخدمة، ولكن في الوقت الحالي، تعمل بسعة منخفضة ويطلب من الركاب ارتداء أقنعة الوجه.في حين أن هذا هو تغيير العلامة التجارية للخدمة الحالية، إلا أنه يمكن أن يشجع مستخدمي Uber على التنقل في جميع أنحاء المدينة بطريقة جديدة، خاصة عندما يبدأ الناس في العودة إلى العمل، أي إذا كنت تثق في قارب يحمل اسم أوبر.