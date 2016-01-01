

هذا القفاز يستطيع ترجمة لغة الإشارة إلى اللغة الإنجليزية هذا القفاز يستطيع ترجمة لغة الإشارة إلى اللغة الإنجليزية

لغة الإشارة، مثل جميع اللغات، تتطلب التعلم من أجل فهمها ومعرفة كيفية إستخدامها. ومع ذلك، بفضل الباحثين من جامعة Samueli School of Engineering، فقد نجحوا في تطوير جهاز قابل للإرتداء عبارة عن قفازات يمكنها التعرف على الحركات من لغة الإشارة وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية.



هذا يعني أن أولئك الذين يستخدمون لغة الإشارة سيكونون قادرين على ” التحدث ” مع أولئك الذين لا يفهمونها. ووفقًا لجون تشين، أستاذ مساعد في الهندسة الحيوية، فقد صرح بالقول : ” نأمل أن يوفر ذلك طريقة سهلة للأشخاص الذين يستخدمون لغة الإشارة للتواصل مباشرة مع الأشخاص العاديين دون الحاجة إلى شخص آخر ليترجم لهم “.



وأضاف تشين أيضًا : ” بالإضافة إلى ذلك، نأمل أن يساعد ذلك المزيد من الأشخاص على تعلم لغة الإشارة بأنفسهم “. إن مقدمة القفازات بسيطة للغاية، حيث ستحتوي على أجهزة استشعار تمتد على طول كل إصبع. عندما تتحرك الأصابع، ستحاول أجهزة الاستشعار إكتشاف نوع الحركات التي يقوم بها المستخدم، ثم تترجم تلك الحركات إلى اللغة الإنجليزية.

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في حين أن هذه التكنولوجيا ليست جديدة، تقول الجامعة المذكورة آنفًا أن تصميمها أقل ضخامة مقارنة بالتصاميم الأخرى وأكثر راحة. كما أنها تكلف فقط 50 دولارًا على مستوى المواد، ولكن يمكن تقليلها أكثر عندما يتم إنتاجها بكميات كبيرة. يبدو أيضًا أن النموذج الأولي يعمل جيدًا، حيث يمكنه تفسير 60 إشارة بدقة تصل إلى 99 ٪.