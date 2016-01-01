

تويوتا كورولا كروس 2021 تنطلق رسمياً تويوتا كورولا كروس 2021 تنطلق رسمياً

كشفت تويوتا عن كورولا كروس 2021 في تايلاند، وهي نسخة الـ SUV لكورولا كما هو واضح ونراها بعد أشهر من تدشين ياريس كروس التي اتخذت اتجاهاً مشابهاً.



وتعتمد كورولا كروس 2021 على منصة TGNA-C العالمية لتويوتا وستتوفر بنسخ بترولية وهجينة، ولنبدأ بمولدات الطاقة المتوفرة، والتي تشمل محرك بنزين 1.8 لتر بقوة 140 حصان وعزم 175 نيوتن.متر ونظام دفع أمامي وناقل CVT، وأما النسخة الهجينة فتجمع بين محرك 1.8 لتر بقوة 98 حصان وعزم 142 نيوتن.متر مع محرك كهربائي بقوة 72 حصان وعزم 163 نيوتن.متر، وناقل CVT كهربائي.



وستتوفر الـ SUV الجديدة بجنوط 17 و18 إنش وأقراص مكابح في جميع الأركان الأربعة.. وبالنسبة للتصميم الخارجي فهو مختلف تماماً عن كورولا هاتشباك حيث تبدو السيارة أقرب لراف فور مصغرة، مع شبك أمامي أسود بارز ومصابيح أمامية حادة ومصابيح نهارية LED ومصدات سوداء.

وبينما الخارجية فريدة من نوعها، الداخلية مشابهة لكورولا هاتشباك، مع شاشة لمسية كبيرة ولوحة عدادات رقمية ونفس فتحات الهواء.وستنطلق تويوتا كورولا كروس 2021 في السوق التايلندي هذا الشهر مع توفرها في باقي الأسواق العالمية قبل نهاية العام.



