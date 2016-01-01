لامبورغيني تكشف عن أقوى سياراتها المكشوفة سيان رودستر

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صورة الخبر: لامبورغيني تكشف عن أقوى سياراتها المكشوفة سيان رودستر
لامبورغيني تكشف عن أقوى سياراتها المكشوفة سيان رودستر

كشفت لامبورغيني عن سيارتها الأحدث وأقوى سيارتها المكشوفة سيان رودستر.

تأتي السيارة بنفس التصميم العام والمميز لسيان كوبيه الأساسية بالواجهة الحادة والرزمة الأيروديناميكية وقامت لامبورغيني بتعديل تصميم غطاء المحرك وحسنت تصميم مداخل الهواء لتتماشى مع إزالة السقف وأضافت الشركة إطار من الكربون فايبر حول دعامات الرأس.

حصلت الداخلية على حصتها من التعديلات لتصميم الكونسول الوسطي والمساحة بين الراكبين، وحصلت على تطريز شعار لامبورغيني من لون الطلاء على مساند الرأس، ومن المؤكد أن عملاء لامبورغيني سيتمكنون من تخصيص السيارة كما يحلو لهم.

قررت لامبورغيني إنتاج 19 نسخة فقط من سيان رودستر لتكون أكثر تميزاً من النسخ الـ63 من سيان كوبيه. وستحمل كل منها محرك 6.5 لتر V12 مع محرك كهربائي لينتج النظام الهجين 808 حصان كافية لتحقيق تسارع 0-100 كم/س خلال 2.9 ثانية فقط وبلوغ سرعة قصوى 350 كم/س، وجدير بالذكر أن تلك السيارات قد بيعت جميعاً.

صورة الخبر: لامبورغيني تكشف عن أقوى سياراتها المكشوفة سيان رودستر

صورة الخبر: لامبورغيني تكشف عن أقوى سياراتها المكشوفة سيان رودستر

المصدر: سعودى شفت

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