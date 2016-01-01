لامبورغيني تكشف عن أقوى سياراتها المكشوفة سيان رودستر

كشفت لامبورغيني عن سيارتها الأحدث وأقوى سيارتها المكشوفة سيان رودستر.
تأتي السيارة بنفس التصميم العام والمميز لسيان كوبيه الأساسية بالواجهة الحادة والرزمة الأيروديناميكية وقامت لامبورغيني بتعديل تصميم غطاء المحرك وحسنت تصميم مداخل الهواء لتتماشى مع إزالة السقف وأضافت الشركة إطار من الكربون فايبر حول دعامات الرأس.
حصلت الداخلية على حصتها من التعديلات لتصميم الكونسول الوسطي والمساحة بين الراكبين، وحصلت على تطريز شعار لامبورغيني من لون الطلاء على مساند الرأس، ومن المؤكد أن عملاء لامبورغيني سيتمكنون من تخصيص السيارة كما يحلو لهم.
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