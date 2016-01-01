نادي برشلونة يعلن عن أول سيارة رسمية للنادي

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نادي برشلونة يعلن عن أول سيارة رسمية للنادي

لم يسبق لنادي برشلونة أن اتخذ أي سيارة رسمية، ليس قبل كوبرا Formentor.

يعتبر هذا الإعلان جزءاً من الشراكة بين نادي برشلونة وشركة كوبرا الإسبانية. وسيستخدم النادي السيارة بشكل اعتيادي لتنقلات جميع موظفيه ومواصلاتهم، أما بالنسبة للاعبين فلهم حرية الخيار بين قيادة سياراتهم الفائقة والفاخرة أو قيادة كوبرا Formentor المخصصة تماماً حسب رغبتهم.

بهذا الإعلان تود كوبرا لفت الأنظار إلى سيارتهم الأساسية Formentor وجذب العملاء لشراء السيارة بعد فتح باب الحجز، وقد تلقت الشركة بالفعل أكثر من 20 ألف طلب على السيارة.

المصدر: سعودى شفت

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