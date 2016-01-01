

سيارة لاند روفر تتحول إلى سيارة بيع خضار في السوق: فما السبب؟ سيارة لاند روفر تتحول إلى سيارة بيع خضار في السوق: فما السبب؟

قرر رجل تحويل سيارة لاند روفر فاخرة إلى سيارة خضار ووقف بها داخل أحد أسواق بلدة دورا في مدينة الخليل في فلسطين مما حول القصة إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي.



حوادث غريبة

محمود أبو المقدم صاحب السيارة وضع بها كميات كبيرة من الخضروات لعرضها للبيع في السوق في الوقت الذي يبلغ فيه سعر السيارة أكثر من 130 ألف دولار حالياً.



الدافع وراء تصرف أبو المقدم أنه لم يتمكن من بيع محصول الخضار الذي يمتلكه بسبب سوء الأحوال الاقتصادية كجزء من آثار الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا وعندما شعر بالخوف من تلف المحصول الذي يمتلكه قرر أن يبيعه بنفسه في السوق المحلي.

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وتنوعت ردود الأفعال حول تصرف أبو المقدم بين مؤيد لها ومنتقد لها، حيث اعتبر البعض أن تصرف أبو المقدم كان بإمكانه بيع المحصول باستخدام أي سيارة أخرى دون لفت الأنظار إليه باستخدام هكذا سيارة مرتفعة السعر.أغرب الحوادثفي حين يرى أبو المقدم أنه الخضروات هي رزق من الله ويجب الحفاظ عليها بأي ثمن ولا يمكن رميها في النفايات أو المغامرة بإهدار الخضروات بهذا الشكل ولذلك كان عليه التضحية بالسيارة.شاهد أيضاً: قصة أكبر منزل مصنوع من الشوكولاتة: صالح للأكل و ارتفاعه 2.4 متركما أوضح أبو المقدم أن مزرعته تُنتج يومياً 1500 كيلو من الخيار وبسبب الركود الاقتصادي قام بتوزيع المحصول على سكان البلدة مجاناً حتى لا يتلف لديه، وما يتمكن من بيعه يضع له سعر قليل.في الوقت نفسه أعلنت وزارة الصحة في فلسطين أنه لا يمكن وضع جدول زمني لانتهاء أزمة كورونا بخاصة مع زيادة أعداد المصابين لذلك قد تستمر قرارات الإغلاق لفترة من الزمن.