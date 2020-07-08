دراسة: التأمل يساعد على تعزيز المناعة ضد الالتهابات والسرطان

أفادت دراسة بأن التأمل يحسن المناعة ضد الالتهابات والسرطان وهو مساعد فعال في علاج العديد من اضطرابات المناعة الذاتية.
وفى ظل عدم توافر لقاحات لفيروس كورونا المستجد، فقد تم الدفع بقوة من قبل الجمعيات الطبية وغيرها من البحوث الطبية بأهمية جلسات التأمل لكونها خط دفاعي فعال ضد الفيروس.
وقال الدكتور رجا أماراناث، مدير الرعاية الحرجة في جامعة "واشنطن": "عندما يصبح الإجهاد مزمنا، تتأثر العديد من أجهزة الأعضاء في الجسم، يؤدي الإجهاد المستمر إلى مستويات مفرطة من الكورتيزول وغيرها من الكورتيكوستيرويدات التي تدور في الدم لفترة أطول تؤدي إلى حدوث مخالفات في الاستجابات المناعية، وينتج عن ذلك زيادة القابلية للعدوى، وزيادة خطر الإصابة بالسرطان، والميل إلى الإصابة بالحساسية، وزيادة مشاكل الجهاز الهضمي وزيادة خطر الإصابة باضطرابات المناعة الذاتية.
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