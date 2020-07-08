دراسة: التأمل يساعد على تعزيز المناعة ضد الالتهابات والسرطان

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دراسة: التأمل يساعد على تعزيز المناعة ضد الالتهابات والسرطان

أفادت دراسة بأن التأمل يحسن المناعة ضد الالتهابات والسرطان وهو مساعد فعال في علاج العديد من اضطرابات المناعة الذاتية.

‎وفى ظل عدم توافر لقاحات لفيروس كورونا المستجد، فقد تم الدفع بقوة من قبل الجمعيات الطبية وغيرها من البحوث الطبية بأهمية جلسات التأمل لكونها خط دفاعي فعال ضد الفيروس.

‎وقال الدكتور رجا أماراناث، مدير الرعاية الحرجة في جامعة "واشنطن": "عندما يصبح الإجهاد مزمنا، تتأثر العديد من أجهزة الأعضاء في الجسم، يؤدي الإجهاد المستمر إلى مستويات مفرطة من الكورتيزول وغيرها من الكورتيكوستيرويدات التي تدور في الدم لفترة أطول تؤدي إلى حدوث مخالفات في الاستجابات المناعية، وينتج عن ذلك زيادة القابلية للعدوى، وزيادة خطر الإصابة بالسرطان، والميل إلى الإصابة بالحساسية، وزيادة مشاكل الجهاز الهضمي وزيادة خطر الإصابة باضطرابات المناعة الذاتية.

يؤدي الإجهاد المزمن أيضا إلى القلق والاكتئاب والحرمان من النوم وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكر ومتلازمة التمثيل الغذائي.

‎ويقول الباحثون إن التحكم في التوتر من خلال تقنيات الاسترخاء والتأمل واليوغا والتفكير الإيجابي وتشكيل نمط حياة صحي يمكن أن يحسن المزاج بشكل كبير ويقوي جهاز المناعة.. وقد استشهدوا بالدراسات التي كشفت عن أن الاسترخاء الناتج عن التأمل يقلل من مستويات IL-6، وهو السيتوكين الالتهابي الذي تنتجه الخلايا التائية، والذي يلعب دورا رئيسيا في الفيزيولوجيا المرضية للعديد من أمراض المناعة الذاتية، وأنواع مختلفة من السرطانات ومرض الزهايمر.

‎كما يمكن أن تساعد الممارسة المنتظمة لتأمل القلب على الحد من التوتر والرفاهية العامة.

المصدر: الوطن

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