

احذر تناولها بكثرة.. مشروبات تمثل خطورة مع ارتفاع درجات الحرارة احذر تناولها بكثرة.. مشروبات تمثل خطورة مع ارتفاع درجات الحرارة

كشفت بعض التقارير في الآونة الأخيرة، عن وجود بعض المشروبات عند تناولها مع ارتفاع درجات الحرارة، لا تروي العطش وقد تلحق الضرر بالجسم، وهي الشاي، والقهوة، والمشروبات الغازية والمشروبات الكحولية، وغيرها من المشروبات المحتوية على الكافيين، بحسب "روسيا اليوم".



وأوضح الدكتور أشرف عبد العزيز، أستاذ التغذية من خلال حديثه لـ"الوطن"، أن تلك المشروبات تحتوي على الكافيين، وهي سلاح ذو حدين حيث تحتوي على فوائد في حالة تناولها بشكل طبيعي، بينما قد تمثل أضرارا على الجسم عند الإكثار من تناولها مع ارتفاع درجة حرارة الطقس.



وأضاف: "كوب الشاي يحتوي على حوالي 30 مللي جرام، والقهوة 90 مللي جرام، اللي بيشرب شاي كتير بيضطر يدخل الحمام كتير، فبالتالي بينزل كمية كبيرة من السوائل (وهي عبارة عن مياه مع أملاح معدنية، فالشخص الذي يقوم بتناولهم كثيرا، بيحتاج يعوض كمية الأملاح المعدنية دي، الأمر الذي قد يسبب جفاف للجسم في حالة عدم تعويضها ولكن بنسبة قليلة".

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وأكد "عبدالعزيز"، على أن المعدل الطبيعي لتناول الشاي في اليوم هو 3 أكواب شاي في اليوم، وكوب قهوة، لأن الكافيين بيساعد على تقليل بعض الأورام السرطانية، ولكن الإكثار منه له العديد من الأضرار، حيث يعمل على إذابة الكالسيوم اللي موجودة داخل جسم الإنسان، وبالتالي الشخص معرض للإصابة بهشاشة عظام".أما بالنسبة للمشروبات الغازية، فأوضح "عبد العزيز"، أن إضرارها تقع على حب العوامل الموجودة داخلها، مثل المشروبات التي يتواجد فيها حمض الفسفوريك الذي يتسبب في إذابة الكالسيوم، كما يصيب الشخص بهشاشة عظام، كما تكون ضارة أيضا عندما يتم استخدام مُحليات سكرية غير مصرح بيها بتؤدي لبعض المشاكل، ولكن ذلك لا يتواجد في جميع المشروبات الغازية لذلك لا يمكن تعميمها".وأستطرد أستاذ التغذية، حديثه: "أما المشروبات الكحولية، فلها تأثير سلبي على خلايا الكبد، وجميع تلك المشروبات بتجعل الشخص يدخل الحمام كثيرا، فتقلل كمية السوائل بالجسم التي يجب تعويضها حتى لا يتعرض للجفاف، موضحا، أن المعدل الطبيعي لتتناول الشخص للمياه يتراوح من 2.5 لتر لـ3 لتر في اليوم".كما نصح "عبد العزيز"، بتناول المشروبات والعصائر الطبيعية المرطبة والتي تحسن من درجة حرارة الجسم، وتجنب المشروبات الساخنة حتى لا تقوم برفع درجات الحرارة، خاصة في ظل تفشي كورونا حتى لا يتوهم الشخص إصابته بالجائحة، مؤكدا على أن عصير الليمون من أفضل الشروبات خلال ارتفاع درجات الحرارة في تلك الفترة، خاصة أنه يحتوي على مركبات مضادة للفيروسات.