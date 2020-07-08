اكتشاف فيروس يصيب الإنسان بالاكتئاب: البصلة تؤثر على العواطف

أعلن البروفيسور كازوهيرو أن العلماء اليابانيين علماء في جامعة جايكي الطبية اليابانية اكتشفوا فيروسًا يمكن أن يسبب الاكتئاب.
وحقق المتخصصون في فيروس الهربس السادس الذي يحمله جميع الناس، ويوجد عادة في الدم، ولكن أثناء الإجهاد يمكن أن يظهر أيضا في اللعاب.
في هذا السيناريو، يبدأ هذا الفيروس في إصابة اللمبة الشمية في تجويف الأنف، ثم ينتج جينه بروتين SITH-1 . بدوره، يرسل البروتين الكالسيوم إلى خلايا البصلة، الذي يقتلها في نهاية المطاف.
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